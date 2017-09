La URV proposa un taller per crear obres d'art a partir del greix

Dirigit a tota la ciutadania, proposa dur a terme un experiment simple a partir de la personalitat dividida de les molècules del greix

Actualitzada 08/09/2017 a les 20:17

'La personalidad dividida de la grasa' aquest és el títol del taller didàctic dirigit a tota la ciutadania que proposa dur a terme un experiment simple a partir de la personalitat dividida de les molècules del greix (lípids) per crear obres d’art que els participants es podran endur.



Aquesta activitat forma part del projecte científic SNAL de la Unió Europea i s’emmarca en la celebració del 'Workshop biomaterials and their interaction on biological and model' a l’esmentada localitat del Tarragonès. Serà dissabte, 9 de setembre a les 19 hores, al Passeig Marítim d’Altafulla.