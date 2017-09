La 27a edició del programa inclusiu 'Festa per a Tothom', en marxa

Aquest 2017 s'organitzen vuit activitats pels membres de la penya en el marc de les festes de Santa Tecla

08/09/2017

Les festes de Santa Tecla de Tarragona estan a prop, i el programa inclusiu de 'Festa per a Tothom', que aquest 2017 arriba a la 27a edició, ja s'ha posat en marxa. Ho ha fet aquest divendres amb una sessió formativa de conducció i ús de cadira de rodes a les instal·lacions de Dow Chemical. A l’acte hi han assistit treballadors i estudiants en pràctiques de l'empresa, que han compartit la jornada amb membres del col·lectiu.



Aquest 2017 els membres de la penya, creada pel consistori de Tarragona amb el suport de Dow, i amb l’objectiu d’apropar la celebració de la Festa Major de Santa Tecla a col·lectius amb capacitats diferents, podran gaudir de vuit activitats en el marc de les festes. Aquestes donaran el tret de sortida el 15 de setembre, amb la presència del grup festiu a la Crida, que serà interpretada en llengua de signes.



L’endemà, el dissabte 16 de setembre, a les 11:00 h, tindrà lloc la trobada oficial de la penya festiva amb diversos representants institucionals i d'associacions, per començar les celebracions acompanyats del gegant Martí de Premià, al Balcó del Mediterrani. En aquest mateix espai tindrà lloc la presentació del programa festiu en llenguatge braille, així com els parlaments i la tradicional fotografia de família.



Tot seguit, els assistents veuran passar els gegants i faran ballar el gegant Martí. A continuació, els membres de ‘Festa per a Tothom’ gaudiran d'una jornada a PortAventura, organitzada amb motiu del 50è aniversari de Dow Tarragona, i que compta amb la col·laboració de la Fundació PortAventura. La sortida al parc inclourà un berenar amb un espectacle a la cantina del parc.



L’activitat de la penya festiva tornarà el dimarts 19 de setembre a la tarda, per assistir a la Santa Tecla petita, mentre que el dijous 21 de setembre i també en sessió de tarda, els membres de ‘Festa per a Tothom’ es reuniran al Passeig de les Palmeres per participar en dos dels actes més emblemàtics de Santa Tecla: el Cafè, copa i puro (17.30 h, plaça del Rei) i el pregó (18.00 h, plaça de la Font), que serà interpretat en llengua de signes.



Finalment el dissabte 23 de setembre, dia de Santa Tecla, els membres de ‘Festa per a Tothom’ presenciaran, a les 19 hores la Processó des de la Baixada Peixateria, mentre que a les 22.30 hores gaudiran del castell de focs artificials des del Passeig de les Palmeres. Es posarà punt i final, així, a la 27a edició d’aquest programa integrador.