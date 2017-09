El CSD encara ha de transferir 12,5 milions d'euros als Jocs Mediterranis

El Consejo Superior de Deportes afirma estar esperant els 'informes pertinents' per abonar els diners

08/09/2017 a les 20:05

Els organitzadors dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 encara no han rebut el total de l'aportació econòmica compromesa pel Govern espanyol.El digital El Español , citant fonts del Consejo Superior de Deportes, afirmava en un article publicat aquest dijous, que aquest organisme tenia pendent de pagar als Jocs tarragonins, 12,5 milions d'euros, una quantitat que està supeditada, segons les mateixes fonts a l'espera dels «informes pertinents».Aquesta quantitat, necessària per assumir les despeses operatives de la celebració esportiva, havien de pagar-se en un 50% aquest any i l'altre 50% a principis de 2018. La qüestió és que no ha arribat res a Tarragona i, segons s'afirma des del mitjà digital, s'han activat les alarmes en el comitè organitzador «encara que prefereixin no mostrar les seves queixes públicament per evitar un altre 'incendi' polític».Quan només falten 9 mesos per a la celebració dels Jocs Mediterranis, els organitzadors afirmen, segons signa Pedro Cifuentes a El Español, que encara «poden viure unes setmanes sense els diners promesos», però deixa en l'aire la possibilitat d'un nou fracàs en aquesta convocatòria esportiva.De fet, citant textualment un membre del comitè organitzador que no s'identifica, s'explica que «l'organització d'un esdeveniment d'aquestes dimensions és massa complicada per a caure en la improvisació; perquè es faci una idea, no estan construïdes encara ni les piscines de competició».El digital apunta diversos factors que amenacen l'èxit dels Jocs tarragonins, tot i que explica que fonts governamentals i del Comitè Olímpic Espanyol afirmen estar segurs de la seva celebració. Assenyala en primer lloc el factor econòmic (l'impagament estatal), però també l'actual procés sobiranista català (tot i que a Tarragona l'Ajuntament ha decidit jugar en una 'altra lliga' en aquest sentit) i encara apunta un tercer factor de risc: «el relatiu desinterès dels aficionats cap a uns Jocs amb baixa audiència que, a sobre, i com a resultat de l'ajornament de l'any passat, es faran durant la disputa de la Copa del Món de Futbol a Rússia».