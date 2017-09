Dilluns obre l'estand de Santa Tecla 2017 al Teatre Tarragona

Es vendran productes com la samarreta, la bossa, el mocador o la xapa, entre d'altres.

L’horari serà de l’11 al 24 de setembre de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. El dia 24 obrirà de 10 a 14 h

Les portes del Teatre Tarragona s’obriran el dilluns 11 de setembre a partir de les 10h per acollir l’estand de Santa Tecla 2017 al vestíbul. Aquest estand serà també el punt d’informació durant els onze dies de festa major. S’hi vendran els principals productes d’enguany -la samarreta, la bossa, el mocador i la xapa-, a més del puzle, contes i els elements de marxandatge de les entitats festives de Tarragona. També es podrà recollir el programa de les festes de Santa Tecla, que es començarà a repartir aquest divendres 8 de setembre pels punts habituals.



Coincidint amb aquesta obertura, el Ball de Serrallonga ha organitzat l’exposició “Déu vos guard.... 30 anys de la recuperació del Ball de Serrallonga”, un recorregut per la trajectòria d’aquest ball de bandolers que aquest any celebra el seu 30è aniversari.



L’horari de l’estand serà de l’11 al 24 de setembre de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. El dia 24 obrirà de 10 a 14 h.