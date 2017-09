Xoca contra els Mossos quan viatjava amb la dona sobre la qual té una ordre d'allunyament

En el xoc van resultar ferits dos agents i el mateix conductor

Un home de 44 anys i nacionalitat espanyola va ser detingut, ahir dimecres 6 de setembre, després d'intentar fugir d'un control policial i xocar contra una patrulla de Mossos quan viatjava amb la dona sobre la qual té una ordre d'allunyament. Com a resultat del xoc, el mateix conductor i dos agents de la Policia Autonòmica van resultar ferits.



La topada es va produir prop de la 1 del migdia a la sortida 33 de l'autopista A-7, a Tarragona, quan el vehicle, després de passar les barreres, va realitzar una perillosa maniobra de canvi de sentit per intentar tornar a entrar a l'autopista en veure que la patrulla de Mossos intentava interceptarlo. El xoc va fer saltar l'airbag del vehicle policial i va deixar ferits dos dels agents i el conductor del vehicle, motiu pel qual hi van intervenir SEM i Bombers.



Es dona el cas que l'individu viatjava en el turisme -un Seat Ibiza fosc- junt a una dona sobre la qual té una ordre d'allunyament. A més, sobre el conductor també hi pesaven cinc ordres de recerca i detenció -4 del jutjat penal de Barcelona i una del jutjat d'instrucció de Vilanova-. Per tot això, l'home va ser detingut per conducció temerària, trencament de condemna i les ordres de detenció.