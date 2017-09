Un propietari i dos 'okupes', víctimes d'estafa a la Rambla Nova de Tarragona

Una llogatera oferia el pis de l’arrendatari a una web d’anuncis, on va contactar amb els actuals ‘okupes’, que van pagar 1.800 euros per viure-hi

Actualitzada 06/09/2017 a les 20:28

Cas novel·lesc el que viuen un propietari i dos okupes a un immoble en plena Rambla Nova de Tarragona. Tots tres són víctimes d’una presumpta estafa articulada per una quarta persona, antiga llogatera del pis. El propietari va llogar l’apartament a una dona que, posteriorment, oferia una de les habitacions a una web d’anuncis. Aquesta dona va contactar amb els actuals habitants de l’immoble, que van pagar 1.800 euros per viure a una de les habitacions durant sis mesos. L’arrendatari, que no en sabia res, es troba ara amb uns llogaters que no coneix i que okupen el seu pis de manera il·legal. A més, la primera llogatera va deixar un deute de 1.200 euros. El resultat de tot, denúncies creuades a la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, un propietari desesperat i uns okupes accidentals que se senten estafats.



La història comença el mes de juliol. Manuel Molina, propietari de l’immoble situat al bell mig de la Rambla Nova, contacta amb una dona per llogar el pis. Aquesta, signa un contracte de dos mesos, juliol i agost. «Va escriure i va signar que aquell pis era única i exclusivament per ella, i que al 30 d’agost deixava les claus i marxava», recordava Molina. Es tracta d’un pis molt ben ubicat. Té quatre habitacions, dos lavabos, una cuina, un menjador i una gran terrassa exterior. «El vaig llogant de manera intermitent. És un pis que vaig aconseguir comprar després d’estalviar molt, i que fins ara em donava uns ingressos extra», declarava.



La dona, tot i les condicions del contracte, va comunicar a Molina que al pis hi entraria una persona més de tant en tant, un jove que dormia a una habitació. El propietari va acceptar de bon grat, i no va tornar a tenir notícies de la llogatera fins el 30 d’agost. Aquell dia, Molina va anar a la Cambra de la Propietat de Tarragona, on l’advocat i secretari general de la institució, Manuel Sosa, va fer-li entrega de les claus i d’un document que ratificava que la llogatera deixava el pis. Hores després, a la nit, el propietari va acostar-se a l’immoble per comprovar que tot estava en ordre.



Manuel Molina va obrir la porta i va trobar-se amb la sorpresa: dues persones, F.J.G i M.A.M, s’hi trobaven a l’interior. «Qui són vostès», va preguntar Molina. «I qui és vostè?», van respondre els nous habitants. «Jo sóc l’amo», va dir Molina. «I nosaltres els llogaters», van replicar des de l’interior. Ni uns ni altres no entenien res del que estava passant. I, evidentment, de la primera llogatera, no hi havia ni rastre. El propietari va trucar a la Guàrdia Urbana i als Mossos d’Esquadra. Quan s’estaven emportant a F.J.G i M.A.M detinguts, els agents van descobrir que portaven més de 48 hores a l’interior de la casa. Per aquest motiu, els agents van deixar lliures als nous habitants de l’immoble, que van tornar a entrar al pis, d’on no s’han mogut encara.



La història d’F.J.G i M.A.M comença a mitjans d’agost. Després d’haver rebut una injecció econòmica suficient com per llogar una habitació durant uns mesos, van començar a buscar un lloc on viure. A un portal d’anuncis d’internet van trobar una habitació per 350 euros mensuals a un immoble de la Rambla Nova de Tarragona, propietat de Manuel Molina, qui mai havia penjat a la xarxa aquesta oferta. Els actuals okupes van contactar amb la dona que havia llogat el pis els mesos de juliol i agost. «Vaig dir-li que li pagava sis mesos de cop però li donava 300 euros mensuals, així m’estalviava 50 euros cada mes. Li vaig pagar 1.800 euros i no em va donar cap factura ni rebut», explicava M.A.M. Segons asseguraven els nous habitants del pis, la primera llogatera sempre els va amagar que el dia 30 d’agost marxava. A més, aquesta vivia amb la seva parella, fet que no coneixia Molina.



El dia 30 d’agost, la presumpta estafadora no es trobava a casa. «Havia recollit les seves coses dies abans», relatava F.J.G. L’únic que quedava al pis era la seva parella, que va començar a recollir també les seves pertinences. «Li vaig preguntar si ell també marxava, si ens havien enganyat. Em va dir que no, que només estava endreçant. Hores després, a casa no hi quedava ningú», assegurava un dels okupes. A més, abans de marxar, van robar presumptament la televisió i la videoconsola del noi que, de tant en tant, dormia a una de les habitacions.



Els actuals habitants del pis asseguren que mai no s’havien trobat amb una situació així. «No volem ser okupes», declaraven, i han promès al propietari que sortiran de l’immoble el més aviat possible. A Molina, però, se li està acabant la paciència. Assegurava sentir-se «indefens» davant la justícia, i reclamava una solució immediata per aconseguir que els okupes deixin el pis. La Cambra de la Propietat de Tarragona està fent tot el possible per solucionar el cas, però tal com deia el seu secretari general, «els okupes aprofiten la debilitat de la llei i la indefensió del propietari per accedir als habitatges».



Molina ha promès als okupes que, si li entreguen les claus, retirarà les denúncies contra ells. I aquests, esperen el judici per poder recuperar els 1.800 euros que van pagar a la primera llogatera.