«Fugia perquè no tinc ni carnet ni assegurança, però els Mossos van xocar contra el meu cotxe»

Té 5 ordres de detenció i una ordre d’allunyament de la dona que l’acompanyava i ahir va sumar els delictes de conducció temerària i resistència als agents

Actualitzada 07/09/2017 a les 16:13

El conductor que va patir un accident ahir contra una patrulla de Mossos mentre fugia d’un control de velocitat a Tarragona i que respon a les inicials M.A.P.A. ha volgut deixar clar que va ser el cotxe policial el que va col·lidir contra el seu vehicle aturat. «Jo ja m’havia aturat a la sortida del peatge, quan els Mossos van xocar contra el meu cotxe», diu.



Segons Mossos d’Esquadra, M.A.P.A. té cinc ordres de detenció des de diversos jutjats i una ordre d’allunyament de la dona amb qui viatjava ahir quan va succeir tot. L’home, però, afirma que va fugir dels agents perquè «no porto ni carnet de conduir ni assegurança al vehicle». Nega, d’altra banda, que consti cap ordre d’allunyament de la dona que l’acompanyava.



El conductor, de 44 anys, ha reconegut a Diari Més que els Mossos li van donar l’alto a l’autopista per superar el límit de velocitat (conduïa a 152 quilòmetres per hora) i que va fugir a tota velocitat. L’home va agafar la sortida 33 de l’autopista i, «després de creuar el peatge, vaig fer un gir per tornar a entrar a l’AP-7 però, en veure que no tenia escapatòria, em vaig aturar». Va ser aleshores quan, segons ell, el vehicle de Mossos es va precipitar contra el seu Seat Ibiza, de tal forma que els dos agents van resultar ferits lleus i al conductor el van haver d’ajudar els bombers a sortir del vehicle, ja que la porta va quedar totament malmesa.



«Els Mossos m’han obert diligències per resistència i desobediència als agents i és impossible que jo em resistís, quan em van haver de treure del cotxe els bombers, van ser ells que van xocar contra mi. Jo també estic ferit», vol deixar clar M.A.P.A.



Quan el conductor va baixar del vehicle els agents van comprovar que sobre ell pesen cinc ordres de detenció per diversos delictes –M.A.P.A. assegura que són només «citacions judicials»– i que estava trencant condemna en desobeir l’ordre d’allunyament de la dona. A tot això, l’home va sumar els delictes de conducció temerària i resistència i desobediència als agents de l’autoritat amb la seva fugida.