El Festival Internacional de Teatre arrenca amb un 'prostíbul artístic'

La primera obra que veurà el FITT serà ‘Dignità autonome di prostituzione’, de Luciano Melchionna

Actualitzada 13/07/2017 a les 20:14

La quarta edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona arrenca avui amb una de les obres més destacades a nivell internacional. Dignità autonome di prostituzione, de Luciano Melchionna, convertirà el Metropol en un autèntic prostíbul artístic. Els espectadors seran rebuts pels vint actors i actrius que formen l’espectacle. Després de la benvinguda, hauran d’escollir un prostitut o una prostituta –actor o actriu–, amb el qual negociaran un preu i es dirigiran a una de les setze píndoles de l’amor que hi haurà repartides pel teatre. Camerinos, jardins, soterrani... El teatre inundarà tots i cadascun dels espais que amaga el Metropol, i que aquesta obra descobrirà al públic.



«Aquesta obra sorgeix arran del binomi artista-prostituta, perquè a Itàlia sempre em trobava artistes pel carrer, i vaig decidir crear un prostíbul per protegir-los». Així explicava el director i creador de l’espectacle, Luciano Melchionna, l’origen d’aquesta obra que al seu país d’origen ja han vist més de 400.000 persones. «Volem tornar a donar valor i dignitat a l’art», sentenciava.



Cal recordar, però, que Dignità autonome di prostituzione ja va ser a la primera edició del FITT, tot i que amb un espectacle de petit format. Per aquest motiu, el director del festival, Joan Negrié, celebrava que enguany podrà tornar però «amb tots els galons». «Divendres i dissabte es recordaran per ser unes nits úniques i irrepetibles», expressava Negrié, en referència a les actuacions de la companyia italiana. Negrié es mostrava «molt satisfet» per aquesta quarta edició del festival, que a partir d’ara es convertirà en anual, i que «converteix Tarragona en una ciutat de referència teatral».



Per la seva banda, el responsable de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a Tarragona, Josep Bertran, celebrava una nova col·laboració amb el FITT i expressava que «és un diamant brut que cal polir, però que algun dia volarà sol». Repsol ha realitzat, per aquesta quarta edició, una aportació de 35.000 euros.