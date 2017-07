Un tall de llum provoca afectacions a alguns comerços de Sant Pere i Sant Pau

També van patir les conseqüències els veïns de les 4 escales d’aquest bloc de Sant Pere i Sant Pau

Els veïns del bloc Sant Tomàs de Sant Pere i Sant Pau van veure com ahir, entre les dotze del migdia i les tres de la tarda, no funcionava ni l’aire condicionat ni la nevera. I tot en plena onada de calor. Un tall de llum va afectar la zona, tal com confirmava a aquest mitjà la companyia Endesa. Segons informaven, «la incidència ens va arribar al sistema passades les dotze del migdia, i a les 15.18 hores ja estava solucionada». Durant aquestes tres hores, però, alguns comerços de la zona es van veure afectats.



Una cadena de supermercats va haver de tancar les seves portes perquè no tenia llum i, per tant, no podia atendre els clients. Quelcom semblant li va passar a un altre supermercat, però en aquest cas, la persiana de l’entrada no baixava i les treballadores van haver de quedar-se al migdia, en comptes d’anar a dinar. En tots dos casos, però, informaven que els congeladors aguantaven i que, per tant, no van patir grans pèrdues.



En canvi, la propietària de la Ferreteria Multiserveis Niubó, Maria Pilar Burgos, sí que va tenir pèrdues econòmiques. Segons explicava, «va venir una clienta a demanar-me 52 claus per una comunitat, però com no em funcionava la màquina, no la vaig poder atendre». Segons calculava, es tractava d’una venda d’uns cent euros. «I els meus cent euros qui me’ls paga?», es preguntava Burgos.



Una oficina de Correus del carrer també va patir el tall de llum, tot i que sense tenir afectacions importants de cara a l’atenció dels usuaris.