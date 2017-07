Transparència desestima la gestió privada de l'Anella Mediterrània

ERC i la CUP han mostrat la seva satisfacció per la retirada de la proposta, que consideraven una hipoteca per a la ciutat

La Comissió de Transparència de l’Ajuntament de Tarragona va desestimar ahir el projecte de gestió privada de l’Anella Mediterrània per part de l’empresa Santa Gadea. El pròxim plenari municipal haurà de ratificar la decisió. Esquerra Republicana i la CUP van reaccionar de manera positiva a l’anunci. El portaveu d’ERC, Pau Ricomà, va dir que «mai sabrem quin interès hi havia darrere del projecte de Santa Gadea; la manca de transparència ha sigut flagrant». El republicà va manifestar que «aquest projecte es va posar a exposició pública, sense tenir cap informe tècnic favorable, gràcies al suport de PSC, PP, Unió i C’s». Ricomà va afegir que «la gestió privada dels equipaments dels Jocs Mediterranis hauria suposat una hipoteca pels tarragonins de 152 milions d’euros». Ricomà va criticar «l’actitud de l’alcalde», que va qualificar de «vergonyosa», perquè «va defensar l’opció Santa Gadea amb arguments falsos, com que era la mateixa que es faria al pavelló Sant Jordi, amagant als tarragonins que haurien de pagar 152 milions en 40 anys».



Per la seva banda, la CUP, va manifestar que «aquest projecte preveia posar a mans privades les instal·lacions esportives de la ciutat durant un període de 40 anys i elevats cànons econòmics que l’ajuntament hauria de liquidar anualment». Aquesta formació va dir que «els informes emesos donen raó a les al·legacions presentades davant d’aquesta desmesurada proposta privatitzadora», i va recordar que «la CUP va recollir, a les nostres al·legacions, que els riscos econòmics en què incorria el projecte eren molt grans per a la ciutat, atès que l’ajuntament ja té un alt índex d’endeutament».