Tarragona s'ha gastat 5.000 euros en detectius privats per reduir els excrements de gossos

Només s’han realitzat 36 informes d’infraccions, per la qual cosa l’equip de govern va decidir no continuar amb aquesta actuació de vigilància

Redacció

Actualitzada 13/07/2017 a les 14:01

El servei de detectius privats per vigilar els propietaris de gossos que no recullen els excrements de la seva mascota ha costat a l’Ajuntament de Tarragona 4.992 euros. Així ho ha comunicat l’Ajuntament al PDeCAT després que el grup municipal demanés al consistori el nombre de sancions que s’havien imposat als tarragonins. El portaveu de la formació política, Albert Abelló, ha lamentat en aquest sentit que l’equip de govern «segueixi llençant diners públics amb actuacions inútils».



En la resposta de l’equip de govern al PDeCAT també s’informa que s’han realitzat 36 informes d’infraccions. Afegeix que davant el baix nombre d’infraccions registrades, va decidir no continuar amb aquesta actuació de vigilància. Abelló també ha lamentat que el servei no es fes extensiu a tota la ciutat, tal com han denunciat nombroses associacions de veïns.



El portaveu del Partit Demòcrata també ha recordat que fa més d’un any i mig que el seu grup municipal va proposar diverses per millorar la neteja de la ciutat, com ara la instal·lació de mòduls dispensadors de bosses per a excrements de gossos, que encara «no han rebut resposta».