Tarragona, capital mundial del cant coral

Més de 300 cantaires participaran en la Setmana Cantant, que se celebrarà del 14 al 20 de juliol

Actualitzada 12/07/2017 a les 21:15

Aquest divendres es donarà el tret de sortida de la 8a Setmana Cantant Tarragona 2017, un esdeveniment que portarà fins a la ciutat més de tres-cents cantaires, així com alguns dels cors més prestigiosos d’arreu del món.



Durant els set dies que duri el certamen, s’oferiran més de quinze concerts en espais emblemàtics del territori, com el Castell de Torredembarra, la Vila-mausoleu de Centcelles o el Seminari de Tarragona. Alguns dels cors participants seran l’Estudio Coral Meridies de Santa Fe i la formació Cantoria de la Merced (Argentina), New Dublin Voices (Irlanda), Children’s Choir April (Rússia), Salt Lake Vocal Artists (EUA), Jugendchor Zürich (Suïssa), Cor Tyrichae de Tortosa, Cor Èulia de Valls i el Cor Ciutat de Tarragona. També hi participaran cors d’Itàlia, Bèlgica, Noruega, el País Basc i el País Valencià.



En paral·lel, es duran a terme tallers dirigits per Brady Allred (EE.UU), Michael Gohl (Suïssa), Bernie Sherlock (Irlanda) i Josep Vila Jover (Catalunya). El fet que la Setmana Cantant hagi coincidit amb el Simposi Mundial de Cant a Barcelona ha permès que enguany, el cartell de corals i directors voregi l’excel·lència.



A més de destacar l’altíssim nivell dels participants de l’edició d’enguany, Pep Prats, director musical de la Setmana Cantant, i director del Cor Ciutat de Tarragona –entitat que organitza el festival en col·laboració amb l’Ajuntament–, ha volgut destacar el fet que els cors i directors d’arreu del món poden aportar una riquesa fonamental per als cantaires: «en general, els cors amateurs són una mica endogàmics, ens val la pena obrir finestres i deixar passar aire fresc, que es pugui veure altres directors dirigint i altres cantaires cantant».



Enguany la Setmana Cantant comptarà també amb la presència del Cor Amics de la Unió de Granollers i del seu director, Josep Vila, que actuaran en el concert de cloenda juntament amb els participants del Taller infantil. En aquest concert, que se celebrarà divendres 21 de juliol al Camp de Mart sota la direcció de Xavier Puig, es presentaran dues obres creades exclusivament per aquesta ocasió: una Suite de Cançons de la Mediterrània, que serà interpretada pels cantaires infantils, i el Te Deum d’Albert Guinovart, que arriba a Tarragona en una nova versió per a veus mixtes, solistes, conjunt instrumental de vent, percussió i piano.



Per a Núria Francino, directora tècnica del festival, el fet de presentar aquestes obres al concert final és una gran oportunitat per mostrar al món el que es fa a Tarragona: «vol dir que tota aquesta gent s’emportarà les partitures i que les poden acabar incorporant al seu repertori». Per la seva banda Margarida Aniorte, presidenta del Cor Ciutat de Tarragona, ha posat en relleu el fet que, a més de l’indiscutible valor musical de la trobada, la Setmana Cantant també incorpora el valor humà: «gent de tot el món es coneix, i es fa un intercanvi molt interessant i que sempre té retorn».