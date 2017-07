Per a Ballesteros, el tercer fil és «l'única opció» de Tarragona per no perdre els trens d'altes prestacions

L'alcalde diu que es podria resituar així «l'error històric» d'ubicar l'estació d'AVE a Perafort

Actualitzada 13/07/2017 a les 15:42

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha insistit aquest dijous que el tercer fil per mercaderies i passatgers és l'única solució que té la ciutat per no perdre els trens d'altes prestacions. Ballesteros ha tornat a carregar en la decisió d'ubicar l'estació de l'AVE a Perafort, i ha dit que va ser «una errada estratègica monumental» i que ara «el tercer fil és l'única ocasió per resituar aquest error històric». L'alcalde ha fet les declaracions l'endemà que les plataformes en defensa de ferrocarril consideressin que el calendari de Foment pel tercer fil deixarà les comarques tarragonines en una situació més complicada que l'actual. «Comprenc la inquietud», ha afirmat Ballesteros, que ha explicat que la ciutat defensa la proposta conjuntament amb Reus i el Govern.



Ballesteros ha tornat a explicar que el tercer fil és l'única solució a mitjà termini i que, així, a l'estació de Tarragona podrien passar altes prestacions, com l'Euromed, i fins i tot algun AVE o Euromed. D'aquesta manera, s'evitaria que Tarragona fos l'única capital del Mediterrani sense estació amb trens de llarga distància. «És una mala solució però és l'única», ha defensat l'alcalde, que ha dit que la ciutat s'ha d'agafar a aquesta opció «com un clau roent». Les obres del tercer fil es reprendran aviat i tenen una durada prevista de dos anys.