La Guàrdia Civil intervé productes falsificats per valor d'uns 75.000 euros

La confiscació més gran s’ha realitzat a una nau industrial del polígon Riu Clar

Redacció

Actualitzada 12/07/2017 a les 20:27

Agents de la Guàrdia Civil de la Patrulla Fiscal Territorial (PAFITE) del Vendrell (Tarragona), han dut a terme diversos operatius contra la propietat intel·lectual i industrial en la qual s’han intervingut milers de productes falsificats de marques de reconegut prestigi nacional i internacional , per un valor al mercat que supera els 75.000 euros. L’inici de les actuacions policials va ser a finals del mes de maig, amb motiu de les diferents inspeccions que es duen a terme en matèria fiscal, quan els Agents de la Guàrdia Civil van poder constatar l’aparició, en diversos comerços de la província, de diferents articles falsificats o que no complien les normes de seguretat europea.



Després de diverses investigacions, es va poder esbrinar que els productes exposats en diversos comerços, s’havien adquirit a un comerç majorista ubicat al polígon Riu Clar de Tarragona. Per aquest motiu, durant el matí del dia 30 de juny es va establir un operatiu per inspeccionar el citat comerç, coincidint amb l’arribada d’un contenidor marítim a la seu de la mercantil que es pretenia inspeccionar.



Després de la descàrrega es van detectar diverses partides de diferents joguines que no havien estat declarades en el corresponent document duaner, així com la localització, a l’interior del local on pretenien emmagatzemar el producte, d’altres 5.000 joguines falsificades.



El total d’articles falsificats i sense etiquetar localitzats durant la inspecció van ser 15.173 joguines adreçades a nens d’entre 3 i 5 anys, sense complir els mínims controls de qualitat i seguretat, i corresponents a la coneguda marca de videojocs Pokémon Go, així com altres objectes falsificats de la marca Samsung.



Com a conseqüència d’aquesta intervenció, duta a terme a la demarcació de Tarragona, es van instruir 9 actes per infracció de contraban, i es va prendre declaració en qualitat d’investigades a dues persones de nacionalitat xinesa, per un presumpte delicte contra la propietat industrial i intel·lectual.