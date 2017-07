La ciutat estrenarà els gots de plàstic reutilitzables per Sant Magí

El contingut del decret municipal s’aplicarà a les barres circumstancials

Redacció

Actualitzada 12/07/2017 a les 21:18

La ciutat de Tarragona estrenarà l’ús de gots de plàstic reutilitzables per les festes, coincidint amb les de Sant Magí. Aquesta iniciativa del departament de Neteja Pública de l’Ajuntament afectarà les barres de bar circumstancials que s’instal·lin al domini públic municipal, també per Santa Tecla. La mesura estableix que «queda expressament prohibida la utilització de gots de plàstic d’un sol ús». L’establiment que la incompleixi «podrà ser sancionat amb una multa de 300 euros».



Igualment, «podrà comportar la revocació de l’autorització que els empara». L’acord municipal recorda que la resolució «afectarà també totes les barres circumstancials que s’instal·lin en substitució de terrasses autoritzades que s’hagin de retirar per causa dels actes festius».



L’objectiu que persegueix la mesura és reduir, de manera considerable, la gran quantitat de residus plàstics que es generen en les festes de Sant Magí i de Santa Tecla i, també, evitar que «milers de gots d’un sol ús acabin llençats per terra pels carrers i espais públics de la ciutat, amb el problema de brutícia i deteriorament del paisatge urbà que això comporta». En els pròxims dies, el departament de Neteja Pública, mitjançant personal col·laborador, «notificarà aquest decret in situ als responsables d’establiments que disposen de terrassa autoritzada als llocs on es pugui ser ordenada la seva retirada per motiu d’actes de les festes de Sant Magí i de Santa Tecla».