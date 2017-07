Ercros aportarà 100.000 euros als Jocs Mediterranis, que ja sumen 15 MEUR

L'Ajuntament de Tarragona treballa per tancar més acords amb empreses

Actualitzada 13/07/2017 a les 15:35

L'empresa Ercros i l'Ajuntament de Tarragona han signat aquest dijous un acord de patrocini pels Jocs Mediterranis del 2018, pel qual la companyia aportarà 100.000 euros. Els diners, que es faran efectius aviat, s'inclouran en el pressupost operatiu, destinat a costos de manutenció, dinamització, formació de voluntaris o del dispositiu de seguretat. Així, l'esdeveniment ja suma uns 15 milions d'euros, una xifra que encara podrà augmentar perquè el consistori tarragoní continua treballant per tancar noves col·laboracions d'altres àmbits, com l'automoció o assegurances. L'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha afirmat que «sense els espònsors privats no es podrien fer els Jocs», perquè amb les seves aportacions garanteixen el 50% del pressupost operatiu. «És una aportació no menor, sinó medul·lar», ha afirmat.



El regidor comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, ha explicat que abans de mes hi haurà «una bona notícia» per la col·laboració d'una empresa d'automoció amb la qual s'està tancant la signatura de l'acord i que n'hi ha dues més «en cartera». «Hi ha aportacions econòmiques –la darrera significativa va ser Loteries i Apostes de l'Estat, amb 2 milions d'euros- o, en el cas de vehicles, és la cessió de 200 vehicles», ha explicat Villamayor.



Ballesteros ha signat l'acord al pati de la Casa Canals amb el conseller delegat d'Ercros, Antoni Zabalza, que ha explicat que va tenir clar de seguida que Ercros havia de participar en els Jocs d'alguna manera.



Últim pas pels 3 MEUR de Brussel·les

A banda dels patrocinis i col·laboracions amb privats, Tarragona està a l'espera de l'aprovació final d'una subvenció de tres milions d'euros del Parlament Europeu. La Comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu va aprovar dimarts una esmena als pressupostos comunitaris per concedir l'ajut, emmarcat en una línia de subvencions de 6 milions d'euros per «esdeveniments esportius especials». L'aprovació de l'esmena suposa el penúltim pas per a la recepció d'aquesta subvenció i l'últim es produirà la darrera setmana d'octubre, quan tindrà lloc la votació definitiva dels pressupostos a l'Eurocambra.