Els turistes 'abandonen' un trenet atrapat a la Baixada del Roser

El carrer per on havia de passar estava tallat

C. G.

Actualitzada 12/07/2017 a les 21:09

Usuaris d’un trenet turístic van viure el dimecres una situació esperpèntica. El conductor d’una unitat d’aquest vehicle que circula per la Part Alta va quedar garratibat quan, de sobte, va topar-se amb una tanca que impedia dirigir-se cap a Rera Sant Domènech, carrer que va quedar tancat a la circulació per la instal·lació d’una bastida. Jordi Ferré, president de l’Associació de Veïns la Catedral i persona que va presenciar els fets, va manifestar a Diari Més que «tot va passar al migdia, quan feia molta calor, i el trenet no podia circular».



«Després de molt temps d’estar aturat, els turistes van decidir baixar-se i, al cap d’un temps, el conductor va maniobrar per sortir pel Portal del Roser i en direcció prohibida». Pel que sembla, «ningú va avisar el conductor del trenet que el carrer per on sempre circula estava tallat», va dir Ferré, qui va afegir que «tenim uns polítics que no estan preparats per gestionar la ciutat i mantenir-la en condicions». Ahir, en el mateix punt, una nova tanca d’obra, que en aquest cas impedia dirigir-se cap a Cavallers, també fa generar el caos. «Alguns conductors van quedar atrapats mitja hora», va lamentar Ferré, per dir que «la Part Alta està abandonat». La secretària de l’associació de veïns, Patrícia González, va comentar que «fa uns dies, dos turistes de Vitòria em van dir que el barri semblava, per la deixadesa, un suburbi».