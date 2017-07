Dos detinguts sense permís de residència en una operació policial a dos bars de Campclar

Els Mossos d'Esquadra també van posar sis denúncies per qüestions relacionades amb la tinença de drogues i objectes perillosos

Els Mossos d’Esquadra en col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Tarragona van realitzar, el passat dimecres 12 de juliol, un dispositiu conjunt a Campclar per qüestions d’estrangeria i salut pública. En el marc d’aquesta operació policial, iniciada arran de les queixes i les sospites dels veïns, es van realitzar dues entrades en dos bars de Campclar.



Els cossos policials van entrar, concretament, al bar Deportivo i al bar Salama. En el primer es van identificar un total de nou persones i es va detenir una persona per no tenir permís de residència. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana va posar una denúncia administrativa. Pel que fa al bar Salama, es van fer un total de 24 identificacions i també es va detenir una persona per no tenir permís de residència. A més, els Mossos d’Esquadra van posar un total de sis denúncies per qüestions relacionades amb la tinença de drogues i objectes perillosos.