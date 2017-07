Desmantellen dues plantacions de marihuana a Bonavista i Campclar

Es tracta d’un clan familiar dedicat a la producció, elaboració, robatori i venta de productes cànnabics

13/07/2017

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Tarragona, ha desmantellat dues plantacions clandestines ‘indoor’ de producció i elaboració de marihuana camuflades en dos domicilis als barris tarragonins de Campclar i Bonavista.



En total s’han detingut sis persones de nacionalitat espanyola i d’un mateix clan familiar per presumptes delictes de cultiu, elaboració de drogues, tràfic de drogues, pertinença a organització criminal, robatori i frau de fluid elèctric. En el marc d’aquesta operació, anomenada Cancerbero II’, s’han fet dos registres en domicilis de Bonavista i Campclar, on s’han intervingut 250 plantes de marihuana i eines per l’elaboració, manipulació i venta de la droga.



Les investigacions van iniciar-se a finals del passat mes de març, quan la Guàrdia Civil va detectar un cotxe a les Borges del Camp que intentava fugar-se amb 330 plantes de marihuana al seu interior. Després de diverses setmanes d’investigació, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Tarragona van acreditar que la droga intervinguda responia a l’actuació d’una organització amb seu a Tarragona dedicada al cultiu, l’elaboració i distribució de derivats cannàbics.



Ahir dimecres al matí es va establir un dispositiu conjunt de Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Tarragona en el qual es van dur a terme els registres pertinents. En tots dos domicilis es va observar com a l’interior hi havia un espai simulat al que s’accedia a una de les habitacions on es trobava la plantació clandestina amb les eines necessàries i la maquinària necessàries pel seu manteniment. Els tècnics de l’empresa subministradora d’energia elèctrica van constatar que s’havia produït un frau de fluid elèctric que podria pujar a uns 20.000 euros.



Els detinguts, un cop van prestar declaració a les dependències policials, van ser posats en llibertat a disposició del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus.