Beatriz Pérez: «Deixo Ciutadans perquè no s'ha tingut en compte la meva opinió»

La regidora passa al grup dels no adscrits

Redacció

Actualitzada 13/07/2017 a les 14:50

La fins ara regidora del Grup Municipal de Ciutadans Beatriz Pérez ha abandonat la formació taronja per convertir-se en regidora no adscrita. Així ho ha afirmat en un comunicat, en que informa que aquest dijous ha presentat la seva renúncia com a regidora de Ciutadans al Registre General de l’Ajuntament de Tarragona.



En declaracions al Diari Més, Pérez ha deixat clar que «he decidit passar a ser regidora no adscrita perquè s'han pres decisions molt importants en les quals no m'hi han deixat participar, tot i que no ha concretat de quines decisions es tracta.



Beatriz Pérez, a més, destaca que «ha faltat comunicació al partit» i apunta que, com a regidora no adscrita, «votaré les mocions que siguin positives per a la ciutat».