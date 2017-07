Una banda de lladres roba els banyistes a la platja del Miracle

La Coordinadora d’Entitats alerta als Mossos i a la Guàrdia Urbana d’aquesta pràctica

Actualitzada 11/07/2017 a les 20:35

Una banda de lladres, formada per gent jove, practica robatoris des de fa uns dies a la platja del Miracle. L’organització Mediterrània ha rebut diversos avisos de membres de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona sobre la presència d’almenys un grup que agafa tot el que pot. La responsable d’una guingueta de la platja va referir-se, igualment, a uns joves que, de manera organitzada, «roben mòbils, tovalloles i altres objectes, i als cotxes». Aquests i altres fets van ser abordats ahir en el marc d’una reunió que aquesta entitat va mantenir amb responsables dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, i a la qual va assistir la regidora Begoña Floria.



El president de Mediterrània, Ángel Júarez, va manifestar que l’objectiu dels lladres són, de manera prioritària, aquells banyistes que duen bosses de certa mida. Aquest grup aprofita un moment de distracció dels propietaris per endur-se-les. Juárez va explicar que, segons testimonis presencials, «diverses persones se situen en punts estratègics, fins i tot a les roques, per detectar possibles víctimes». Un membre de la banda rep l’avís de l’existència d’objectius fàcils, un altre agafa la bossa i l’entrega a un tercer, que la buida. «No és el típic robatori per part d’una persona que surt corrent: tot està planejat», va dir Juárez.



Juárez va comentar que, en el curs de la reunió, es va valorar aquest assumpte i va dir que, «objectivament, no hi ha un repunt del nombre de robatoris a les platges, però a la Coordinadora d’Entitats ens preocupa». El president de Mediterrània va indicar que «es fan actuacions preventives i el que s’ha de fer és treballar en conscienciar la gent, perquè sempre s’han produït robatoris a les platges».



La regidora Begoña Floria va referir-se, per la seva, a la «importància de mantenir reunions amb els veïns, perquè podem contestar les seves preguntes i respondre les inquietuds que plantegen». En el curs de la trobada, «els hem explicat els operatius que fan els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, i hem parlat de la necessitat de la col·laboració ciutadana». En la reunió es va acordar amb la Coordinadora «establir una mesa de treball per abordar temes tècnics referits a la seguretat ciutadana».



Floria va informar els presents a la reunió que en els darrers mesos, a Tarragona, han baixat els delictes, en general, i han augmentat els robatoris en vehicles. Cal que la gent que va a la platja «prengui mesures i vigili les seves pertinences». «També informen els creueristes de la presència de carteristes i els advertim que tinguin cura», va dir la regidora.



En un altre context, Ángel Juárez es va mostrar sorprès per «l’augment de robatoris en interior de vehicle als barris de Ponent, fets per gent que necessita diner ràpid per comprar droga, sobretot heroïna». En la reunió, «també hem demanat que alguns policies, pocs, canviïn la seva actitud, ja que es mostren massa prepotents».