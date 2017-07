Oscar Palazón guanya la dotzena edició del premi 7Lletres amb 'Els complements del nom'

Nascut a Lleida i resident a Tarragona des de fa 36 anys, és professor de secundària a l'Institut Pere Martell

Actualitzada 12/07/2017 a les 19:50

Oscar Palazón, nascut a Lleida i resident a Tarragona des de fa més de 36 anys, professor de secundària a l'Institut Pere Martell, ha guanyat la dotzena edició del premi 7Lletres amb l'obre ‘Els complements del nom’.



El relat se situa en un territori poc habitual per a la literatura: el del barri de la perifèria urbana, on l’heroïcitat consisteix a arribar al final de mes i lluitar per la dignitat de la família. Allí sobreviuen un grup heterogeni de personatges que busquen la felicitat en un ambient poc amable, fins i tot adoptant decisions extremes. El guardó d’aquest premi de la Segarra impulsat per la Fundació Pedrolo, entre d’altres, és de 7.000 euros i l’edició de l’original, que publicarà l’editorial Pagès Editors.



Palazón ha estat guanyador i finalista d’una trentena de premis literaris d’arreu de Catalunya. Ha escrit el poemari ‘Atles de la memòria’ (Cossetània, 2005) i ‘El Coit imperfecte’ (March, Editor, 2010) i les novel·les ‘Un rostre que no és meu’ (Cossetània, 2008) i ‘El fotògraf’ (Ara Llibres, 2008). Col·labora en diverses publicacions periòdiques amb entrevistes i articles de temàtica literària.En l’edició d’enguany del 7Lletres, la dotzena, s’ha rebut un total de 34 exemplars. Per aquest motiu, l’alta participació, s’ha requerit la col·laboració d’un comitè de lectura que ha fet una primera selecció de les obres presentades que passen al jurat. En la present edició han estat seleccionats 11 originals.L’acte de lliurament ha tingut lloc a dos quarts de deu de la nit a la biblioteca de Guissona, on s’ha fet la lectura de l’acta redactada pel jurat format per Anna Sàez, Emili Bayo, Xavier Vidal, Ramon Badia i Eloi Planes. La nit ha inclòs també una performance literària.’7Lletres. El premi literari i més coses’, és una iniciativa del Consell Comarcal de la Segarra, el Centre Municipal de Cultura de la Paeria de Cervera i la Fundació Pedrolo. L’acte d’aquest divendres a la nit també posa el punt i final a les activitats culturals paral·leles que durant els mesos de maig i juny, han envoltat el premi. En aquesta edició, les activitats han tingut com a fil conductor la literatura de gènere negre sota el nom 7lletres negres.