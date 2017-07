Nou embolic al carrer Major de Tarragona en l'horari de càrrega i descàrrega

Un vehicle estacionat davant el carrer la Nau va provocar complicacions en la circulació

El carrer Major va viure aquest dimarts un fet que és habitual en l’horari de càrrega i descàrrega , però, en aquesta ocasió, el motiu no va ser només l’elevada concentració de furgonetes, sinó el fet que un vehicle va ser estacionat just davant del carrer la Nau –a les 10:45 hores estava tancat a la circulació amb una tanca–, fet que va complicar el gir cap a Baixada Misericòrdia d’una furgoneta provident de Cavallers. El conductor no va tenir més remei que fer sonar el clàxon per avisar el responsable de l’altre vehicle, causant del tap. Es dóna la circumstància que, dimarts, no es podia circular pel carrer d’En Salines a causa del muntatge d’una bastida, per la qual cosa els vehicles eren derivats cap a Cavallers. Un veí va comentar que molts dies hi ha gent que no pot sortir de casa perquè les furgonetes se situen davant la porta i a tocar de la façana.