Les colles castelleres no participaran enguany als actes itinerants del seguici de Sant Magí i Santa Tecla

És una prova pilot que acorda únicament fer els pilars protocol·laris

Redacció

Actualitzada 12/07/2017 a les 13:51

Les quatre colles castelleres de Tarragona no participaran, aquest 2017, en els actes itinerants del seguici popular de Sant Magí i Santa Tecla. Es tracta d’un model de prova que ha acordat dur a terme el Consell Municipal de Castells, en una reunió celebrada el passat dilluns 10 de juliol. La decisió s’ha pres de forma unànime després d’intentar millorar els esdeveniments de l’any passat a través d’una sèrie de recomanacions a les colles. Passades les festes, s’avaluarà si aquesta opció ha estat l’encertada.



Tot i que a través de les recomanacions es va notar millora durant la processó de Sant Magí, la de Santa Tecla no va acabar de funcionar de forma correcta, segons el consistori. D’aquesta manera, les colles locals van obrir un procés de reflexió en el sí de les entitats per tal de millorar els aspectes pendents. Finalment però, s’ha acordat que enguany es dugui a terme aquesta prova pilot que replanteja la presència en el recorregut itinerant i acorda realitzar només els pilars protocol·laris, els quals tenen lloc on finalitzen ambdues processons.