La projecció d'imatges a l'arena de l'Amfiteatre serà la novetat d'Història Viva

L’espectacle que oferiran els grups de reconstrucció històrica Thaleia i Tarraco Lvdvs es veurà reforçada amb el muntatge fet per Digivisión

Actualitzada 11/07/2017 a les 20:19

Dones gladiadores

Preu de les entrades

L’Amfiteatre viurà aquest estiu una edició diferent de la proposta cultural Tarragona Història Viva, vinculada al món romà i que entrarà en escena set dissabtes, a partir del pròxim, i fins al 2 de setembre –tres dissabtes de juliol, tres d’agost i un de setembre–. La incorporació de la tecnologia, amb imatges que es reflectiran a l’arena del monument, és la novetat que aportarà un espectacle que recrearà la vida quotidiana d’un dia qualsevol de Tarraco i els espectacles de combats de gladiadors.Per espai de seixanta minuts, l’Amfiteatre cobrarà vida amb la presència dels grups de reconstrucció històrica tarragonins Thaleia i Tarraco Lvdvs. Com va dir en roda de premsa la regidora de Turisme, Inma Rodríguez, la sisena edició «proposa un nou llenguatge i format que captaran l’atenció de les persones que vegin l’espectacle». «Volem oferir una activitat memorable, que sigui recordada, i en el marc de l’Amfiteatre, monument que ens identifica com ciutat mediterrània i Patrimoni de la Humanitat», va dir Rodríguez.La presidenta de Tarraco Lvdvs, Sandra López, va explicar que els espectadors s’endinsaran en l’àmbit de la gladiatura, un món on també lluitaven les dones. Aquesta associació tarragonina té tres anys de vida i, com va dir López, «és més coneguda a Espanya, on som un grup de referència, i, fins i tot, hem fet recreacions a Europa».Per la seva banda, la presidenta de Thaleia, Mercedes Tubilla, va remarcar que, en aquest espectacle, «reconstruïm amb diversos personatges com es vivia a Tarraco un dia normal». «Explicarem rituals de fa 2.000 anys, des del naixement a la mort, i com eren els banquets», va comentar Tubilla, qui va destacar que l’actuació dels grups de reconstrucció «tindran el suport de les imatges que es projectaran a l’arena».La introducció de la tecnologia és el resultat de l’acord al qual ha arribat la regidoria de Turisme amb l’empresa Digivisión, la mateixa que va intervenir en la sèrie de Televisió Espanyola Enginyeria Romana, d’una destacada qualitat. El seu director, José Antonio Muñiz, va manifestar que «reforçarem amb imatges a l’arena el relat que faran els grups de reconstrucció i el posarem en el context històric de l’època per facilitar-ne la comprensió als espectadors».Muñiz va indicar que en la projecció «parlarem de ciutats i jaciments com Empúries i Cartagena, perquè és important crear una xarxa i fer intercanvis». El director de Digivisión es va mostrar convençut «de l’èxit que tindrà aquesta proposta» i va dir que pot ser «el punt de partida de noves iniciatives».El preu de les entrades són de 10 euros, per a adults, i de 7,50 per a nens fins a 12 anys, i majors de 65, si es compren de manera anticipada, i de 15 i 10 euros, si s’adquireixen a taquilla –dues hores abans de la representació–. També hi ha una entrada familiar, per a dos adults i dos nens, a un preu de 35 euros. Les entrades ja es poden comprar a través del web del Patronat de Turisme, www.tarragonaturisme.cat , i a les oficines municipals de Turisme.