La decisió d'obrir dissabte a la tarda divideix el Mercat en dos fronts

Les inspeccions d’Espimsa i les sancions no han tingut efecte, i les parades que ara tanquen no tenen intenció d’obrir

Actualitzada 11/07/2017 a les 20:11

La decisió d’obrir els dissabtes a la tarda ha dividit el Mercat Central de Tarragona en dos fronts. L’ambient al conjunt de l’emblemàtic edifici, segons asseguraven diverses paradistes, ha canviat molt des que es va començar a planejar l’entrada al remodelat recinte. D’una banda, es troben les parades que volen treballar els dissabtes a la tarda i que, per tant, compleixen l’horari establert des d’Espimsa, que compta amb el vistiplau dels paradistes. De l’altra, es troben aquells comerços que creuen que treballar el dissabte a la tarda no els surt rendible i que els suposaria una càrrega extra de feina i recursos. Aquests darrers, en el cas que no obrin els dilluns, incompleixen la normativa de l’horari i, per tant, podrien fer front a sancions d’entre 751 i 1.500 euros.



Segons assegurava la presidenta de l’Associació de Paradistes del Mercat Central, Maria Virgili, «hi ha dues postures molt clares, la de la gent que no vol obrir i la de la gent que vol obrir, és la realitat». Virgili recordava, però, que «tothom sabia quin era l’horari que s’havia de complir abans d’entrar». A més, expressava que «aquest mercat no té res a veure amb el que hi havia abans, és aposta de futur on s’han invertit molts diners».



D’altra banda, la presidenta dels paradistes avisava que «si seguim els horaris que teníem fins ara, la competència se’ns menjarà, i això és el que està més clar». Sobre les sancions i les inspeccions que està duent a terme Espimsa, Virgili expressava el següent: «Desconec si faran canviar la situació actual, perquè cadascú prendrà la decisió que hagi de prendre. El que hem de tenir clar és que som un nou centre comercial que no ha perdut l’essència del Mercat Central, i els horaris s’han de complir».



En aquest sentit, des de la peixateria Rita, la Rosi Dalmau expressava que «som un conjunt, però cadascú té unes necessitats diferents». Les peixateries són les parades que més tanquen el dissabte. De vuit, només n’obren dues. Tot i això, algunes paradistes asseguraven que han obert el dissabte per veure quina era la situació, i que és la tarda que menys han venut de tota la setmana amb diferència. Segons argumentava Dalmau, «no volem augmentar el volum de compra, el dissabte és el nostre dia festiu perquè som un negoci familiar i els dilluns al matí no obrim perquè no hi ha gènere». A més, puntualitzava que «només incomplim quatre o cinc hores la normativa, perquè no tanquem cap migdia i dissabte al matí obrim». Per últim, assegurava que «les sancions no ens fan por» i afegia que «entenc la postura municipal, però hem de veure les necessitats de tots».



Des de Carns Bertran, la Montse Bertran expressava que «cal innovació i adaptació als nous temps, i això és el que moltes parades estem fent per seguir treballant els dissabtes a la tarda». Bertran defensava que cal obrir els dissabtes a la tarda i cal posar-se d’acord, perquè segons explicava, «em fa molta ràbia quan algú ve un dissabte a la tarda, em pregunta per les peixateries, i s’ha de resignar i baixar al supermercat». D’altra banda, Bertran reconeixia que, els dissabtes, les vendes han anat baixant, però avisava que «si no canvia la situació, encara anirà a pitjor, i les vendes baixen perquè moltes de les parades estan buides i això no convida a entrar».



Caldrà esperar per veure com acaba aquesta situació, que va començar amb la inauguració.