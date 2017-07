Chartreuse prepara una ampolla de venda exclusiva a Tarragona

Serà una barreja amb una graduació diferent

Actualitzada 12/07/2017 a les 18:36

Chartreuse presentarà un nou producte que només podrà ser comprat a Tarragona. Es tracta d’una nova ampolla –diferent de l’edició especial i limitada que es fa tradicionalment per Santa Tecla– que es presentarà en quinze dies i que, segons Chartreuse, «la seva graduació, així com el seu preu ajustat, permetrà als tarragonins utilitzar l’ampolla pel barrilet de Santa Tecla i per al seu consum anual». Emmanuel Delafon, president-director de Chartreuse podria desplaçar-se a la capital per assistir a la presentació pública.Així ho afirma, Carme Rodríguez, la nova representant de la marca a Tarragona que l’empresa ha contractat «per estrènyer encara més el vincle de la marca amb la ciutat». «És una barreja, no és ni Chartreuse tot groc, ni tot verd. És un nou producte amb què la marca vol donar les gràcies a Tarragona. Es podrà comprar durant tot l’any, però només a la capital», explica Rodríguez, una persona vinculada al món associatiu de la ciutat, ja que pertany a la Víbria. El nou producte només es podrà trobar a cellers, restaurants, bars i botigues especialitzades de Tarragona.La presentació del nou producte coincideix amb l’ augment de preu, del 25% , que ha experimentat tant l’ampolla de Chartreuse verd com la del groc i que ha estat provocat, segons ha confirmat la mateixa companyia, per la voluntat d’equiparar-lo al que es paga al mercat internacional, que és més elevat. Això no obstant, la Mamadeta, la beguda tradicional de les Festes de Santa Tecla –elaborada amb Chartreuse– no pujarà de preu, segons ha assegurat Carme Rodríguez.D’altra banda, Chartreuse nega que el 90% de la seva exportació es destini a Tarragona, una dada que s’ha anat repetint any rere any i que recull el portal de Turisme de la ciutat. El que sí que és cert és que Tarragona és l’urbs on el licor dels monjos té un consum per càpita més elevat. «El licor es pot trobar a tot el món, al mercat alemany, anglès, americà, fins i tot Israel...», diu Rodríguez.