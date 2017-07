Caixa Tarragona feia pagaments milionaris en efectiu als API que portaven clients

Segons publica el diari Ara, la Confederació Intersindical del Crèdit (CIC), vol que la UDEF investigui els abonaments en ‘cash’, per sobre del límit legal, que es feien a l'entitat

Actualitzada 12/07/2017 a les 23:03

L'edició digital del diari Ara ha publicat aquest dimecres al vespre que la Conferderació Intersindical del Crèdit (CIC) ha demanat al jutjat d’instrucció de Tarragona que posi en mans de la UDEF documentació que indica que Caixa Tarragona va fer importants pagaments en metàl·lic als agents de la propietat immobiliària (API) que els portaven clients. El jutjat investiga investiga des del 2012 la mala gestió a l’entitat.Els pagaments de quee s'acusa els responsables de Caixa Tarragona es van realitzar entre el 2003 i el 2008 i la CIC demana que s'investigui «si els pagaments compleixen la normativa del SEPBLAC», l’organisme públic encarregat de prevenir el blanqueig de capitals a l'Estat espanyol.La CIC és un sindicat de caixes d’estalvi que també exerceix d’acusació popular en el cas de la sortida a borsa de Bankia i considera possible que darrere dels pagaments milionaris que presumptament va fer Caixa Tarragona no s’amagui un cas de blanqueig a gran escala.La documentació que el sindicat vol que investigui la UDEF no és pas nova. De fet, va ser entregada el 2012 a la Fiscalia Anticorrupció, que va traslladar la investigació al jutjat d'instrucció, sense que hores d'ara s'hagi produït cap avenç significatiu en el cas, pendent d'obrir judici oral.Segons explica el rotatiu, la documentació consta de més d’un centenar de còpies de suposades concessions de crèdits en les quals consta tant el préstec al comprador de l’immoble com el pagament al venedor, un API i demostren que se’ls pagava una part amb un xec i una altra en efectiu.Malgrat que el límit en aquell moment de pagaments en efectiu era de 3.000 euros, hi ha un cas on aquest topall se sobrepassa àmpliament, arribant a produir-se un pagament en metàl·lic de 45.000 euros a l'API en una hipoteca de 114.000 euros.Caixa Tarragona va integrar a CatalunyaCaixa l'any 2010 i ha acabat ara sota l’òrbita del BBVA.