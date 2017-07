Santa Tecla 2017 beurà el licor Chartreuse un 25% més car

L’augment ha estat una decisió de la marca, que es fabrica a Vorion (França), que ha igualat el preu amb la resta del món

Actualitzada 10/07/2017 a les 20:21

Entre cinc i sis euros més, aquesta és la diferència de preu que ha de pagar el consumidor final si vol adquirir una ampolla del licor Chartreuse, considerat com la beguda de Tarragona. L’increment suposa un 25% més del que es pagava fa un any per ampolla. «La de Chartreuse groc es venia a 14,95 i ara es ven a 19,95, la de verd ha passat dels 18,95 euros, als 24,95», expliquen des d’una botiga de licors. L’encariment d’aquesta beguda d’alta graduació ha frenat les vendes, segons apunten, i, fins i tot, ha provocat que una empresa majorista del canal HoReCa l’hagi deixat de vendre, almenys de moment. El que sembla clar, almenys des del punt de vista tarragoní, és que la Mamadeta, la beguda oficial de les festes, serà enguany més cara.



Majoristes i establiments de venda al detall han hagut de repercutir en el preu final l’augment de preu de la beguda. Aquest ha coincidit en el temps amb el canvi d’importador i distribuïdor nacional, que es va fer oficial el passat mes d’abril. Tot i que des del sector s’assegura que la pujada l’hauria marcat la nova importadora, OTC Group (On Trade Cocktail Group), des d’aquesta companyia han confirmat a Diari Més que es tracta d’una decisió presa per la marca Chartreuse, la qual ha volgut igualar els preus de venda espanyols d’aquest licor amb la resta del món. Fins ara, el preu que es pagava al mercat espanyol per aquest licor francès era el més baix del món. Aquesta equiparació de preus podria haver estat produïda també per evitar la compra a Espanya i la seva revenda a països, apunten des del sector. Altres fonts del sector, asseguren que la intenció del nou distribuïdor a escala nacional és el de posicionar el licor com un producte gurmet, extrem que no ha pogut ser confirmat per Diari Més.



Alguns establiments de venda al detall han començat a oferir alternatives als clients i asseguren que l’increment suposa un fre en les vendes.



«Hem realitzat anàlisis de producte i mercat i alguns licors s’estan perdent generacionalment. És el cas del Chartreuse. No és un licor que demanin els joves, perquè té la graduació molt alta, i, per aquest motiu, no és un producte que tingui molt de recorregut. Està clar que, durant les Festes de Santa Tecla es ven moltíssim, però són només uns dies a l’any», explica José López, propietari de La Caseta de les Tres Bessones, qui, precisament l’any passat, va idear i elaborar una nova beguda per les festes de Santa Tecla, El Petonet, adreçada a un públic més ampli i apte per a intolerants a la lactosa i per a celíacs. D’altra banda, encara són molts els que aposten per la considerada com a beguda de Tarragona, un licor que augmenta considerablement les seves vendes per Santa Tecla. «Acostumem a regalar un gotet de Chartreuse als clients. Però, amb l’encariment de l’ampolla, deixarem de regalar-lo», diuen des d’un restaurant de Tarragona.



Al portal Tarragona Turisme, s’assegura que el 90% de l’exportació que fa la fàbrica de Chartreuse –que es va elaborar a la ciutat fins al 1933– ve a Tarragona, xifra que OTC Group considera errònia. A més de Tarragona, el licor té una bona sortida a la comarca de l’Empordà, gràcies al turisme francès.