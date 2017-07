Qüestionen el servei de detectius privats per reduir els excrements de gossos a la via pública

El PDeCAT considera que la campanya «no obté els resultats esperats» i afirma que no arriba a moltes zones de la ciutat

Redacció

Actualitzada 11/07/2017 a les 12:39

El portaveu del Partit Demòcrata (PDeCAT) de Tarragona, Albert Abelló, ha lliurat aquest dimarts una pregunta a l’alcaldia per saber el nombre de sancions que el servei de detectius privats contractat per l’equip de govern (PSC-PP) ha imposat als ciutadans que no han recollit els excrements dels seus gossos. Abelló assegura que, tot i que el servei es va iniciar el passat novembre, «continuem rebent queixes de veïns i veïnes davant el gran nombre d’excrements a la via pública».



«Hi ha moltes zones de la ciutat on aquesta campanya no ha arribat», ha assegurat el portaveu del Partit Demòcrata, que ha assenyalat que es tracta, segons informen veïns i veïnes, dels barris de Ponent, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, entre altres. En aquest sentit, Abelló considera que «no s’estan veient els resultats esperats», a més de criticar que el govern no hagi volgut fer públic el pressupost dels detectius privats.