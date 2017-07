Els instituts d'FP del Complex Educatiu de Tarragona reclamen més personal

El Cal·lípolis i el Pere Martell, juntament amb altres centres catalanas es consideren «menyspreuats» per l'administració

EFE

10/07/2017 a les 16:28

Els directors de diversos centres de Formació Professional (FP) de Catalunya, entre ells alguns dels més grans que hi ha actualment, han denunciat davant el departament d'Ensenyament que l'adjudicació de plantilles per al curs que ve és insuficient. Segons un comunicat del sindicat UGT de Catalunya, els directors han lliurat aquest matí una carta a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics del departament d'Ensenyament en la qual denuncien la situació.



Entre els centres que es queixen hi ha els dos ubicats al Complex Educatiu de Tarargona, Institut Cal·lipolis i l'Institut Pere Martell. La resta de centres són l'Institut Escola del Treball de Barcelona, l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Barcelona, l'Institut Caparrella de Lleida, l'Institut Salvador Seguí de Barcelona i l'Institut la Guineueta de Barcelona.



Amb la infradotació de plantilles, els directors dels centres afirmen que «s'incompleix l'acord signat el 31 de gener entre sindicats i el departament d'Ensenyament».



En el seu escrit de denúncia, les direccions d'aquests centres també lamenten el «menyspreu de l'administració per uns centres que són actualment models de referència a Catalunya i que participen de manera proactiva en projectes de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Règim Especial en matèria d'innovació, emprenedoria, qualitat, PF dual, internacional, assessorament, orientació», segons el comunicat d'UGT.



En el cas que l'actual proposta de dotacions per al pròxim curs no sigui rectificada, la participació dels centres que signen la carta podria veure's compromesa, afirma el sindicat.



En el comunicat, UGT ofereix «tot el suport» als professors, es fa ressò de la denúncia i demana al Departament d'Ensenyament «una rectificació urgent i una assignació de dotacions a aquests centres que es correspongui amb el pes que han de tenir per al futur de molts dels nostres alumnes i per al futur industrial del nostre país».



El sindicat també lamenta «una vegada més el desconeixement que demostra el Departament d'Ensenyament dels centres de formació professional i la falta de criteris diferenciats a l'hora d'assignar-los les dotacions que necessiten».