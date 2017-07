El Parlament Europeu aprova el penúltim pas per atorgar tres milions d'euros als Jocs

La Comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu ha aprovat una esmena als pressupostos comunitaris per concedir la subvenció

Actualitzada 11/07/2017 a les 14:20

La Comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu ha aprovat, aquest dimarts a Brussel·les, una esmena als pressupostos comunitaris per concedir una subvenció de 3 milions d’euros als Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Aquest suposa el penúltim pas per a la recepció de la subvenció. L'últim es produirà al mes de novembre, quan tindrà lloc la votació definitiva dels pressupostos al Parlament Europeu.



L’esmena s’emmarca en la línia de subvencions de 6 milions d’euros destinada a «esdeveniments esportius especials», dels quals la meitat es demana que es destinin per als Jocs Mediterranis. En la justificació de l'esmena, es remarca que els Jocs «donaran una oportunitat per unir els veïns de les dues ribes del Mediterrani per estrènyer llaços i trencar barreres i prejudicis». Per altra banda, afegeix que els Jocs «comportaran diferents avantatges per a les relacions de la Unió Europea amb els socis de l'est i del sud».



El conseller comissionat dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, ha remarcat que «l’esmena aprovada avui és una excel·lent noticia» i ha agraït «a tots els eurodiputats catalans i de la resta de l’Estat que ho han fet possible i, molt especialment, a Javi López i Santiago Fisas pel seu lideratge en la iniciativa».