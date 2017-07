Troben el cos sense vida d'un home de 78 anys a la platja de l'Arrabassada

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de la mort i resten a l'espera que es realitzi l'autòpsia

Actualitzada 10/07/2017 a les 11:28

El cos sense vida d'un home de 78 anys i veí de Tarragona s'ha trobat, aquest dilluns a primera hora del matí, surant al mar a la platja de l'Arrabassada. Els treballadors de l'empresa de Fomento han estat qui han trobat el cadàver a les 5.55h i han donat l'avís al telèfon d'emergències. Tot i que la principal hipòtesi és que la mort s'hagi produït per ofegament, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne les causes i resten a l'espera que es realitzi l'autòpsia.



Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat el SEM, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra i a hores d'ara ha s'ha fet l'aixecament del cadàver. El cos de l'ancià ha estat traslladat al Tanatori de Tarragona.