Els examinadors de la DGT estudien fer vaga indefinida al setembre

L’Associació d’Autoescoles de Tarragona diu que l’actual situació els deixa amb l’aigua al coll

Actualitzada 09/07/2017 a les 19:58

Els examinadors de tràfic, dels que depenen milers de persones que s’estan traient el carnet de conduir, estudien convocar una vaga indefinida a partir del 4 de setembre, davant la falta d’acord amb la Direcció General de Trànsit (DGT) pel que fa a les reivindicacions del sector. El dilluns, dimarts i dimecres del passat mes de juny i els del juliol, els examinadors fan vaga, decisió que perjudica les autoescoles i els alumnes que s’han preparat per examinar-se i que es veuen en l’obligació de retardar la prova.



L’Associació d’Examinadors de Tràfic (Asextra) va decidir el dissabte que mantenen els aturs convocats «pels incompliments i enganys» de la DGT, i prepara una nova convocatòria que, si no canvia l’estat de la qüestió, començarà el 4 de setembre i es farà de manera ininterrompuda. A més, aquesta associació demana a les autoescoles que no culpin al col·lectiu de la situació que travessen les empreses com a resultat de les jornades de vaga. «Ni érem responsables quan les autoescoles tenien grans beneficis, ni ara amb pèrdues; això correspon a la gestió de cada empresari», va dir Asextra.



Els examinadors reclamen una millora de les condicions salarials i la DGT treballa en la creació d’una escala específica, fet que no convenç el col·lectiu. Els examinadors consideren que aquest punt només crea «una especialitat» dins de l’escala administrativa, a la qual ja pertanyen els treballadors, la qual cosa suposa «un engany majúscul», segons Asextra.



Per la seva banda, el president de l’Associació d’Autoescoles de Tarragona, Carles Oliver, va manifestar ahir a aquesta redacció que la vaga d’examinadors «ens està perjudicant moltíssim i serà difícil recuperar el que ja hem perdut fins ara». Oliver, qui el passat dijous va encapçalar una manifestació d’empresaris i professors d’autoescola que va finalitzar a les portes de la delegació de la DGT a la plaça Imperial Tarraco, va afirmar que si els examinadors duent a terme la vaga indefinida a partir del setembre «ens faran encara més mal a nosaltres i als nostres alumnes, que no es podran examinar».



El president de l’entitat va afegir que «els examinadors, que són funcionaris, només busquen un augment de sou i ho tenen complicat perquè el volen unilateralment per a ells». Oliver va assegurar que «ara per ara, aquesta situació no té solució ni li veig la sortia perquè ells –els examinadors– s’han tancat en banda».