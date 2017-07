Tarragona es mulla per l'Esclerosi Múltiple

La piscina del Nàstic acull una jornada festiva carregada de solidaritat

Redacció

Actualitzada 09/07/2017 a les 13:42

Un any més Tarragona s’ha sumat a la campanya Mulla’t, una jornada festiva i solidaria organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple que té com a principal objectiu recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia que afecta el sistema nerviós.



La piscina del Nàstic ha estat l’epicentre de la jornada, que ha comptat amb la participació d’un gran nombre de tarragonins i tarragonines. D’entre les presències més destacades hi havia Josep Maria Andreu, president del Nàstic, i els regidors Javier Villamayor i Sonia Orts.



Més enllà del salt multitudinari a l’aigua que caracteritza la celebració del Mulla’t, la piscina del club grana ha comptat amb altres activitats com classes d’aquagym i inflables. Els Xiquets de Tarragona també han aportat el seu granet de sorra amb la solidaritat oferint un pillar en què l’enxaneta ha mostrat una bandera del Mulla’t.