Rescaten tres banyistes al penya-segat de Cala Romana a Tarragona

Dues persones van ser traslladades a l’Hospital Santa Tecla

Actualitzada 09/07/2017 a les 11:25

Dissabte al vespre els Bombers de la Generalitat van participar en el rescat de tres banyistes que es trobaven a les roques del penya-segat de Cala Romana de Tarragona. Tres nois van quedar aïllats i agafats a les roques, d’on no podien sortir a causa del fort onatge que hi va haver durant tot el dia. Un d’ells estava a l’aigua i tots tres presentaven símptomes de cansament que els impedia moure’s d’on eren.



En el rescat també hi van participar la Creu Roja i Salvament Marítim, a més de tres dotacions dels bombers. Finalment, va ser gràcies a una escala cargol d’aquests que es van poder rescatar, des de terra, els tres joves. Dos dels banyistes van ser traslladats a l’Hospital Santa Tecla de Tarragona, sense ferides més enllà dels símptomes de cansament, on se’ls va fer una revisió mèdica.