El Barri del Carme de Tarragona celebra la seva festa

Els veïns han pogut gaudir de diversos actes durant el cap de setmana

Redacció

Actualitzada 09/07/2017 a les 13:53

Els carrers del Barri del Carme Tarragoní, que comprèn la zona on es troba la TAP, ha gaudit de les seves festes durant aquest cap de setmana. Des de divendres i fins diumenge a la nit, els veïns i veïnes han pogut gaudir d’un gran nombre d’activitats, la majoria de les quals han anat destinades a la població del barri.



Diumenge ha sigut el dia fort de la festa, amb la cercavila i la processó de la Verge del Carme, que ha sortit des de la Parròquia de Santa Clara del barri. La Xaranga Tocabemolls ha acompanyat al Lleó i Lleó petit, els capgrossos Maginet i Tecleta del Club Maginet, i Alfonso i Esperanza del Barri del Carme i els Gegants La Unió de Sant Pere i Sant Pau durant la cercavila. També n’ha destacat la presència d’Albert Abelló, portaveu del PDeCat al consistori tarragoní, com a abanderat.



Després d’un vermut i paella popular, les actuacions de màgia, dansa i havaneres donaran pas al final d’unes festes que van començar divendres i que han tingut com a principal objectiu els veïns i veïnes del barri. Dissabte al matí es van succeir diverses activitats destinades als més petits que van culminar l’exhibició castellera dels Xiquets del Serrallo i un sopar de germanor.