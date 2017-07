Les campanes del carilló francès mòbil omplen de so la Catedral

Cada una de les més de vint unitats que componen aquest instrument emeten un so diferent

La Catedral de Tarragona es va omplir ahir a la tarda del peculiar so de les campanes d’un carilló, un instrument que es va desplaçar des de la ciutat francesa de Douai, després de participar en el Congrés Mundial celebrat a Barcelona aquesta setmana. El concert va comptar amb la presència d’un elevat grup de carrillonistes que han participat en la trobada viscuda a la capital catalana i en la qual han participat més de 170 persones. Entre els assistents al concert es trobaven membres del Grup de Campaners de la Catedral de Tarragona, que van fruir amb les interpretacions sorgides del carrilló i amb cada un dels sons de les campanes. Aquest instrument es toca des d’un teclat específic que està connectat amb les campanes per mitjà d’unes cordes que les accionen quan es fa pressió sobre les tecles. Catalunya només disposa del que hi ha al Palau de la Generalitat.



El grup, format per persones vingudes de molts països, alguns tan llunyans com Nova Zelanda i Austràlia, es va desplaçar a Tarragona per conèixer la ciutat romana. Al matí, va ser objecte d’una recepció a l’Ajuntament de Tarragona, on els expedicionaris van ser rebuts per la regidora de Relacions Ciutadanes, Elvira Ferrando, qui va lliurar als seus representants llibres de la ciutat com obsequi de record.