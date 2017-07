La nova escola de l'Arrabassada s'adjudica a finals d'any i s'executarà en 22 mesos

El pressupost serà de 5,6 MEUR, IVA inclòs, i el nou centre estarà dividit en educació infantil, primària, àrea de gimnàs, administració i altres serveis

Actualitzada 06/07/2017 a les 21:22

La reivindicació de l’escola de l’Arrabassada, que porta deu anys en barracons lluitant per un nou edifici, arribarà a la seva fi el 2019. Les obres del nou centre s’adjudicaran a finals d’any, i el termini d’execució serà de 22 mesos. L’escola es construirà als terrenys ubicats entre el carrer Mercè Rodoreda i el camí de l’Ermita de la Salut, amb un projecte que té un pressupost de 5.697.853,60 euros, IVA inclòs.



El parvulari serà d’una sola planta, amb aules relacionades per un ampli passadís. Totes s’orientaran al sud-oest, amb obertura al pati exterior a través d’un porxo. El centre de primària serà de tres plantes i tindrà l’aulari disposat asimètricament al llarg d’un passadís central. S’han previst dos nuclis de comunicacions verticals, un d’ells amb ascensor, ubicats pròxims als punts d’accés dels alumnes, els quals comuniquen tots els nivells de l’escola. D’altra banda, el gimnàs serà un element independent, situat perpendicular a les aules.



Educació infantil disposarà d’una aula infantil, lavabos, aula de psicomotricitat, tutoria, magatzem i lavabos pels mestres. La d’educació primària tindrà una aula principal, una altra de desdoblament, una altra de reforç, una d’específica, una altra d’informàtica i una complementària. A més, disposarà de biblioteca, magatzem i lavabos. El gimnàs, per la seva banda, tindrà una sala gran, un escenari, el magatzem i els vestidors. L’espai d’administració tindrà els despatxos del director, cap d’estudis, secretaria i tutoria. A banda, hi haurà una sala de professors, lavabos, l’AMPA i la consergeria. Per últim, també hi haurà menjador, cuina i lavabos.



L’accés principal se situarà al carrer Mercè Rodoreda, i l’entrada als diferents edificis es farà a través d’una rampa. El centre disposarà d’un espai amb pistes esportives i vestidors. Els patis de Parvulari i Primària quedaran diferenciats, i tindran una bona relació amb el centre i el seu entorn més immediat.



El regidor d’Educació a l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca, valorava molt positivament aquest anunci. Segons Roca, la de l’Arrabassada és una «zona en expansió, amb gent jove i en creixement». Per aquest motiu, deia, «és qüestió d’anar mirant i comentant coses, d’estar tots contents, famílies, comunitat educativa...». D’altra banda, expressava que cal fer les coses amb «discreció». Segons deia, «ens vam posar en el pitjor dels escenaris possibles perquè vam planejar la licitació de les obres per l’any 2018, ho hem aconseguit avançar un any». A partir d’ara, el paper de l’Ajuntament serà el de «facilitar els tràmits burocràtics» i «seguir treballant amb la Generalitat».



D’altra banda, Roca anunciava que fins que no es construeixi el nou edifici, s’equiparà la zona dels barracons. «Els instal·larem aire condicionat perquè, com a mínim, s’hi hauran de passar un estiu més», acabava dient el regidor d’Educació.