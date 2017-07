La VI Cursa Nocturna del Seguici se solidaritza amb els afectats d'ELA

El recorregut de la cursa, que consta de 5 quilòmetres, serà el mateix que el de l'edició anterior

Actualitzada 07/07/2017 a les 20:00

El passat dimecres 5 de juliol, a les 19 hores, la Mulassa de Tarragona i Athletic Events van presentar a les instal·lacions del centre de fitness Viding Sant Jordi, les novetats de la VI edició de la Cursa Nocturna del Seguici de Tarragona, que se celebrarà el pròxim dissabte 5 d'agost. L'acte, conduït pel periodista tarragoní Jordi Suriñach, va servir, entre altres coses, per desvetllar a quina associació es destinarà la quota solidària de la cursa d'aquest 2017. Després d'haver col·laborat, en altres edicions, amb el Banc d'Aliments, AFANOC Tarragona, L'Escola Solc i el Club Vaixell, l'organització ha optat per destinar els recursos d'enguany a la Fundació Miquel Valls per tal de donar suport als afectats d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).El recorregut de la cursa, que consta de 5 quilòmetres, serà el mateix que el de l'edició anterior, sortint de la plaça de la Font i arribant al pla de la Seu. Per promoure la participació de tothom, l'organització ha convocat dos entrenaments, els dimecres 26 de juliol i 2 d'agost, a les 21.15 hores, a les escales de l'Ajuntament, perquè qui ho vulgui pugui provar les seves forces abans de la cursa.La jornada del 5 d'agost començarà, aquesta vegada, amb una master class gratuïta de zumba, a la plaça de la Font, a les 19.30 hores. Seguidament, a les 20.15 hores es donarà tret de sortida a les curses infantils, en les quals podran participar nens nascuts entre els anys 2006 i 2013, i a les 21.30 hores s'iniciarà la cursa nocturna, l'acte central de la jornada. Totes les associacions del Seguici Popular de la ciutat que aportin més de cinc corredors a l'esdeveniment rebran un obsequi.Les inscripcions es poden formalitzar, presencialment, a la tenda Bikila situada a l'Avinguda Francesc Macià, 5, o bé per mitjà del lloc web d' Athletic Events