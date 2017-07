Joan Miquel Capdevila, nou director del Complex Industrial d'Ercros de Tarragona

Substitueix al fins ara director, Marc Fargas Mas, que resta pendent de destinació

Joan Miquel Capdevila Gascón ha estat nomenat director del Complex Industrial d'Ercros de Tarragona, amb efecte a partir del 10 de juliol de 2017, en substitució de Marc Fargas Mas, que resta pendent de destinació.



Joan Miquel Capdevila és Enginyer Químic, en l'especialitat de Química Orgànica, per l'Institut Químic de Sarrià (IQS), Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Ramon Llull i Màster en Enginyeria i Reenginyeria de Processos per la Universitat Rovira i Virgili.



Tota la seva vida laboral l'ha exercida a Ercros. El 1996 es va incorporar a la fàbrica de Tarragona com a tècnic de processos de la planta d'àcid acètic i acetaldehid. Posteriorment, va ser responsable de l'oficina tècnica i cap del departament d'enginyeria d'aquest centre i, més tard, va desenvolupar el mateix càrrec a tot el Complex Industrial de Tarragona. Entre el 10 de maig de 2010 i el 7 de juny de 2017 va dirigir la fàbrica d'Almussafes.