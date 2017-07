Els empresaris de l'entorn del Mercat, «farts d'esperar» la remodelació de plaça Corsini

Asseguren que el ‘boom’ d’obertura va durar tres setmanes, que la situació de la plaça és «pèssima» i que tal com està és un «inconvenient»

Actualitzada 06/07/2017 a les 20:27

L’adjudicació de les obres de la plaça Corsini va fer-se efectiva fa un mes i mig. El 25 de maig, la Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment va adjudicar els treballs d’urbanització a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. per un valor de 399.227,73 euros (IVA inclòs). Des d’aleshores, però, l’espai no ha canviat gens. Les obres encara no han començat, i Espimsa va decidir no cimentar la plaça «per obrir-la al públic el més aviat possible», tal com havia dit la presidenta de l’empresa municipal, Elvira Ferrando, en un primer moment. Per aquest motiu, els empresaris de l’entorn del Mercat estan «farts d’esperar».



El president de l’Unió d’Empresaris de l’entorn del Mercat Central, Josep Maria Juan Biosa, expressava que «al principi va haver-hi un boom quan es va inaugurar, van ser quinze dies de furor i ganes, però ara s’ha aturat». Els motius d’aquesta aturada, segons Biosa, són els següents: «En primer lloc perquè la gent, encuriosida al principi, ja ha vist el mercat i sap com està; i en segon, perquè la situació actual de la plaça Corsini és vergonyosa». El terra de la plaça no s’ha cimentat, i això ha obligat a perimetrar tot l’espai amb tanques. «És penós tot plegat. Es va anunciar als quatre vents que les obres començarien immediatament, i ha passat un mes i mig i l’únic que han fet ha estat posar tanques noves», manifestava el president de l’entitat. Tot plegat ha produït un descens de les vendes generalitzat. «Estem a principis de juliol, i la situació és aquesta. No em vull imaginar què passarà quan arribin els mesos d’agost i setembre», acabava dient Biosa, també propietari de la botiga Pirineos 3.



El seu testimoni és compartit per d’altres empresaris de la zona. Des de la cafeteria Croissant d’Or, per exemple, asseguraven que «per nosaltres serà molt millor si ja comencen les obres quan passi l’estiu». Enfadats per la tardança en l’inici de les mateixes, expressaven que «si ara comencen les actuacions, ens perjudicaran moltíssim a nivell de terrassa». «Preferim que ens deixin treballar tranquils durant l’estiu», sentenciaven. Aquesta cafeteria va patir de valent les conseqüències de les darreres tempestes. Segons explicava la Yolanda, propietària, «com el terra està desnivellat i va ploure tant, vaig haver d’anar a buscar les taules de la terrassa al mig de la plaça».



Des del restaurant Les Tecles el testimoni es repetia, i també les crítiques. «Hi ha hagut una aturada generalitzada de les actuacions a la plaça, i ningú no ens ha donat més detalls. Tal com està ara, és difícil que la gent vingui, perquè l’entorn no convida a seure a les terrasses», expressava l’Albert, encarregat de l’establiment. Segons deia, «s’aixeca pols constantment, això produeix molta brutícia, i ens afecta moltíssim a nivell d’imatge». Després de 10 anys, sembla que hauran d’esperar una mica més.