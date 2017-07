Des de la CEPTA afirmen que «no podem donar l'esquena al creixement ordenat, vertebrador i social de Tarragona»

Els empresaris demanen mantenir el pla urbanístic de Tarragona, que possibilita un nou barri prop de la costa de més de 4.000 habitatges al qual s'oposen els veïns, els ecologistes i Ciutadans, CUP i ERC.



La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) i la Cambra de Comerç de Tarragona han mostrat el seu suport al Pla d'ordenació urbana (POUM) aprovat el 2013 després de més d'una dècada de tramitació.



No obstant això, la polèmica generada pel projecte urbanístic de La Budellera, impulsat pel sector privat, ha fet que els partits d'ERC i la CUP demanin una revisió del pla, ja que, al seu entendre, es va fer amb els paràmetres de la bombolla immobiliària.



Aquestes formacions també demanen un cens dels habitatges buits de la ciutat abans d'emprendre més creixement, que topa amb les actuals recomanacions urbanístiques per part de la Generalitat.



La Cambra va reclamar, uns dies enrere, que es mantingui el POUM i avui ho demana la patronal CEPTA.



«No podem donar l'esquena al creixement ordenat, vertebrador i social de Tarragona» que no és «un pla a executar a curt termini sinó una aposta de qualitat en serveis per a una ciutat del futur», afirmen.



La Comissió d'Urbanisme de la Generalitat ja va tombar el projecte en considerar que no estaven ben solucionades les línies elèctriques, no podia fer-se d'una tacada, sinó per fases i que havia de reduir-se l'altura de diversos gratacels projectats.