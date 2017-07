Els Bombers actuen per despreniments en la façana d'un edifici de la Part Alta

Els fets van tenir lloc la nit d'ahir dijous al carrer Merceria, just al costat de la plaça de les Cols

Un particular va avisar a la Guàrdia Urbana de Tarragona, la nit d'ahir dijous, que s'estaven produint despreniments en la façana d'un edifici de la Part Alta. L'edifici afectat està situat justament al carrer Merceria, a tocar de la plaça de les Cols, i compta amb una malla protectora, per la qual cosa els despreniments no van arribar a la vorera i no van provocar cap ferit.



La Policia Local va avisar als Bombers de la Generalitat, que van actuar de forma preventiva tot revisant la façana de l'edifici. Fins al lloc dels fets s'hi va dirigir una dotació, que amb l'ajuda de la grua-escala va poder revisar l'estat de l'edifici i picar algunes de les pedres de la façana que estaven a punt de caure.