El 'Macroaplec' convoca els fans de la música dels 90 a les Gavarres

Chimo Bayo és el cap de cartell d’una festa que durarà d’onze de la nit a sis de la matinada

Redacció

Actualitzada 07/07/2017 a les 09:17

Els fanàtics de la música dels anys noranta, època daurada dels ritmes dance, eurodance, progressiu i la makina catalana, tenen demà a la nit una cita a les Gavarres, on se celebrarà una festa anomenada Macroaplec. Amb artistes com Chimo Bayo i punxadiscos com Javi Level com a caps de cartell, els organitzadors intentaran transportar al passat tots els assistents, que podran gaudir de la música entre les onze de la nit i les sis de la matinada.



Té el qualificatiu de remember, i l’entrada està recomanada als majors de 26 anys. Es tracta de la primera festa d’aquest estil que se celebrarà a l’aire lliure, després d’haver-se realitzat a dins de discoteques mítiques com Pachá la Pineda. Al llarg del dia d’avui, els organitzadors acabaran el muntatge de l’escenari, els lavabos, la barra i les taquilles. El complex s’ubicarà al costat del pàrquing de Renault, a la part superior de les Gavarres. L’aforament estarà limitat a les 2.000 persones, i tal com assegurava un dels organitzadors, «la venda d’entrades està anant a molt bon ritme».



El preu de les entrades oscil·la entre els 21 euros i els 29 euros, tot i que els assistents també tenen la possibilitat de llogar una taula a la zona VIP o al darrera de la cabina dels punxadiscs, per uns preus de 200 i 400 euros respectivament, entre quatre persones.



Hi haurà actuacions en directe de Chimo Bayo, Marian Dacal, Ricky Vives i Sensity World, i punxadiscos com Javi Level, Ricardo F o Buenri.