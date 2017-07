El baríton Àngel Òdena, guardonat amb el Premi Kesse del Rotary Club

És un dels guardons anuals que ha entregat Rotary a l'acte de clausura de l'exercici 2016-2017

07/07/2017

El Rotary Club de Tarragona ha fet entrega de diversos premis a l'acte de clausura de l’exercici Rotary 2016-2017, uns guardons que s’otorguen anualment a persones o entitats exemplars. Per una banda, el Premi Imperial Tarraco, que reconeix el mèrit a l’activitat Rotaria, s’ha otorgat al soci Ignacio Moral, amb una gran experiència amb projectes internacionals d’ajuda als més necessitats. El Premi Servir és per l'Associació Pessebrista de Tarragona, pel seu treball de divulgació de la cultura pessebrista. El Premi Kesse s’ha concedit al baríton tarragoní Àngel Òdena, per tal de reconèixer la seva trajectòria musical.