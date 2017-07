Detingut a Tarragona un sense sostre que va atacar el xofer de l'arquebisbe de York

Des del 2015 té 12 antecedents per robatori amb violència en grau de temptativa, maltractament, danys i agressions sexuals, entre d'altres

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un sense sostre anglès, Scott A., conegut per haver atacat el xofer de l'arquebisbe de York i un ministre en un acte a la catedral de York l'any 2013. El detingut, de 47 anys, viu a Tarragona des de fa uns mesos i pernocta al barri de la Part Baixa i a la zona de les platges urbanes de la ciutat.



El Punt d'atenció de les persones sensesostre (PASS) de la Part Baixa va requerir a la Guàrdia Urbana per l'actitud violenta del detingut contra els treballadors i el mobiliari urbà. El vagabund ja era conegut per altres episodis violents, i en identificar-lo, els agents es van adonar que també havia comès un robatori amb força en un aparcament de la Part Baixa.



Al barri s'hi han instal·lat recentment càmeres de seguretat, i les imatges van permetre identificar el detingut, que té coneixements en arts marcials, com l'autor de diverses agressions a altres vagabunds de la zona. En total, li consten dotze antecedents pels delictes de robatori amb violència en grau de temptativa, maltractament, danys, agressions sexuals i faltes de lesions des del 2015 fins ara.