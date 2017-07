Cau una xarxa que va estafar 300.000 euros a bancs amb càrrecs ficticis en datàfons

La investigació es va obrir arran d'una detenció feta a Tarragona

07/07/2017

La Policia i els Mossos d'Esquadra han desarticulat una xarxa assentada a Catalunya i València que va estafar més de 300.000 euros a entitats bancàries a través d'un frau que utilitza Terminals de Punt de Venta (TPV) -datàfons- per fer càrrecs ficticis i demanar la seva devolució posterior. Les investigacions es van iniciar gràcies a una detenció feta a Tarragona.



En total, segons informa la Direcció General de la Policia, han estat detingudes a Barcelona, Sitges i València 26 persones, la majoria de nacionalitat italiana, vuit d'elles responsables de l'entramat especialista en l'anomenat «frau de les devolucions».



Un delicte el modus operandi del qual consisteix a contractar amb documents falsos TPV per a una societat mercantil o comerç i que podia ser real o inexistent. Per aquests datàfons els detinguts «passaven» targetes bancàries pròpies o falsificades a tercers.



Amb aquestes targetes simulaven la venda de productes o serveis amb diferents càrrecs, que posteriorment demanaven la seva devolució dins el termini habilitat, no sense abans «buidar» el compte que tenia associat el datàfon, per la qual cosa el perjudicat és l'entitat bancària.



La investigació es va iniciar a l'agost del 2016 quan va ser detingut a Tarragona un home de nacionalitat italiana i 39 anys, que portava documentació falsa i a qui els agents van trobar entre les seves pertinences comprovants de pagaments i devolucions fetes amb TPV de dos comerços a nom d'un mateix titular.



Aquest fet va fer sospitar els agents que podia ser autor d'un delicte d'estafa bancària pel mètode del frau per devolucions, per la qual cosa la Unitat Central d'Estafes i Mitjans de Pagament de l'Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos va iniciar una investigació.



I aquestes indagacions van determinar que el detingut pertanyia a un entramat criminal que hauria estafat diverses entitats bancàries ubicades a la comarca del Garraf.



Paral·lelament, al gener del 2017, la Policia va rebre una denúncia d'un banc de València per un frau similar, per la qual cosa es va establir un equip conjunt d'investigació entre la Policia Nacional i els Mossos.



Finalment, els agents van confirmar que darrere d'aquestes estafes hi havia una organització, amb un nucli central de vuit persones i una sèrie de grups satèl·lit subordinats que participaven únicament durant la comissió dels actes delictius concrets, per la qual cosa l'entramat comptava amb un clar repartiment de tasques i rols.



Al capdavant de l'organització hi havia dues persones que dirigien i organitzaven les accions delictives i controlaven els beneficis aconseguits, rebent un percentatge de la resta de l'entramat.



La resta tenien rols de coautors, ja que participaven directament en l'execució dels fets i es repartien el botí a parts iguals.



A més comptaven amb el suport de comerços connivents; dels passadors, que participaven en els frau fent compres amb les seves targetes personals; i dels coneguts com a logístics, que subministraven els documents d'identitat falsos necessaris per a les seves activitats il·lícites.



Els 26 detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 9 de Vilanova i la Geltrú (Garraf), que va decretar l'ingrés a la presó de 4 d'ells i llibertat amb càrrecs per a la resta. La investigació ha permès determinar que l'organització tenia un àmbit d'actuació internacional i ha quedat acreditada la seva participació en fets idèntics a Espanya, França i Itàlia des de 2015.