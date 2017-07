C's demana serveis públics, il·luminació i més seguretat al mercat de Bonavista

L'agrupació municipal ha registrat una petició per «realitzar les millores necessàries al mercat davant l'actual estat de deterioració»

Redacció

Actualitzada 07/07/2017 a les 15:57

El grup municipal de Ciutadans de Tarragona es mostra ferm davant la dignificació del mercat de Bonavista, i ha registrat una petició per instar a l'equip de govern a «realitzar les millores necessàries al mercat davant l'actual estat de deterioració». El regidor de C's a l'ajuntament de Tarragona, Pedro Sánchez, ha assegurat que «és urgent la instal·lació de serveis públics, il·luminació, més seguretat», i que «cal dignificar les zones d'aparcament, repintar la ubicació de les parades i canviar el punt d’informació».



El regidor de Ciutadans ha criticat que, tenint en compte la quantitat de treballadors que té el mercat, «no disposi d'uns mínims de qualitat com són uns serveis públics». D'aquesta manera, Ciutadans ha realitzat un seguit de peticions que, segons Sánchez, «no suposen un cost excessiu per a les arques municipals», i que «millorarien significativament la imatge i el servei que s'hauria de prestar».



Sánchez espera que, durant aquest 2017, «es dugui a terme una ampliació del pressupost per la dignificació del mercat ambulant de Bonavista».