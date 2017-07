Recepció als carillonistes d'arreu del món que actuen avui a Tarragona

Oferiran un concert a la Catedral en el marc del XIX Congrés Mundial del Carilló

L’Ajuntament de Tarragona ha ofert una recepció als membres del XIX Congrés Mundial de Carilló, el qual s’ha celebrat de l’1 al 5 de juliol a Barcelona. Avui dijous el congrés s’estén a Tarragona amb un concert extraordinari que tindrà lloc a les 20h a la Catedral de Tarragona. L’actuació, que porta per nom Música per a una Catedral, és un concert per a orquestra, cor, orgue i carilló.La consellera de Relacions Ciutadanes, Elvira Ferrando, ha donat la benvinguda al grup de carillonistes procedents de tot el món i ha lliurat als seus representants llibres de la ciutat com obsequi de record.